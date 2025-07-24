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        Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldız, gazetecilerle bir araya geldi

        Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 14:12 Güncelleme: 24.07.2025 - 14:34
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        Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldız, gazetecilerle bir araya geldi
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        Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

        Üniversitesi kampüsündeki sosyal tesislerindeki programda konuşan Prof. Dr. Yıldız, basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

        Gümüşhane Üniversitesi'nin öğrenci sayısının 19 bin olduğu bilgisini paylaşan Yıldız, 658 akademik personelin yanı sıra 240 idari personelin 8 fakülte ve 10 Meslek Yüksek Okulunda görev yaptığını belirtti.

        Yıldız, uluslararası öğrenci sayısının bin 844'e ulaştığını ifade ederek, "Üniversitemiz tarafından 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için Yükseköğretim Kurulu'na sunulan 4 bin 327 kontenjan talebinden 3 bin 789'u onaylanmıştır." dedi.

        Aynı zamanda göreve gelişinin 100. günü olduğunu dile getiren Yıldız, şöyle devam etti:

        "Tüm akademik ve idari birim yöneticileriyle stratejik vizyon toplantıları gerçekleştirildi. Rektörlük ve genel sekreterlik bünyesinde, süreçleri hızlandıracak ve verimliliği artıracak görev dağılımları yeniden düzenlendi. Atıl durumdaki kaynakların tespiti ve verimli kullanımı için kaynak analiz çalışması başlatıldı. Tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları yerinde ziyaret edilerek akademik ve idari personelin beklentileri, sorunları ilk ağızdan dinlendi. Öğrenci Konseyi ve öğrenci toplulukları ile bir araya gelinerek öğrenci odaklı üniversite anlayışımızın ilk adımları atıldı."

        Sosyal sorumluluk ve kültürel dayanışma konusunda çalışmalar yapıldığına değinen Yıldız, öğrenci odaklı üniversite anlayışıyla birçok çalışmanın yapıldığını vurguladı.

        Yıldız, Gümüşhane Üniversitesi'nde yapılacak bilimsel çalışmaları artırmaya yönelik eğitimler planlandıklarını belirterek, "Gümüşhaneli çocuklarımızı küçük yaşta bilimle, teknolojiyle ve kampüs hayatıyla tanıştıracağız. Değişim ve eylem yolculuğumuzda gerçek bir fark yaratma kararlılığımızda birleşerek, üniversitemiz için yeni bir yol çizelim. Çizilen bu yol iş birliğini ve toplumsal katılımı teşvik ederken sizlerin de katılımınız çok önemli." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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