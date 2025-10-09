Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri

        Gümüşhane'de lise öğrencileri tarihi Süleymaniye Mahallesi'ni resmetti

        Gümüşhane'de lise öğrencileri tarihi Süleymaniye Mahallesi'ndeki tarihi yapıları tuvale aktardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 12:14 Güncelleme: 09.10.2025 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane'de lise öğrencileri tarihi Süleymaniye Mahallesi'ni resmetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gümüşhane'de lise öğrencileri tarihi Süleymaniye Mahallesi'ndeki tarihi yapıları tuvale aktardı.

        Güzel Sanatlar Lisesince, tarihte Türk, Ermeni ve Rum nüfusun bir arada yaşadığı ve birçok tarihi yapıya ev sahipliği yapan Süleymaniye Mahallesi'nde açık hava atölyesi etkinliği düzenlendi.

        Etkinlikte lise öğrencileri mahalledeki tarihi yapıtların fotoğraflarını çekti. Öğrenciler, öğretmenlerin eşliğinde Zeki Kadirbeyoğlu Konağı bahçesinde camii, kilise, konak gibi tarihi mekanları farklı çizim teknikleri ile resmetti.

        Öğrencilerin yeteneklerini aktardıkları resimlerin yıl sonunda sergilenmesi hedefleniyor.

        Okul Müdürü Vahdettin Eroğlu, AA muhabirine, öğrencilerin güzel atmosferde çalışma yaptıklarını söyledi.

        Eroğlu, Gümüşhane Valiliğinin himayesi, İl Mili Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde ders dışı bir etkinlik yaptıklarını ifade ederek, "Tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde eşsiz güzelliklerini tarihi ve kültürel dokusunu gençlerimizle, öğrencilerimizle buluşturarak, sanatlarını açık havada bir sonbahar güzelliğinde resmetti. Yapmış oldukları çalışmaları toplumla buluşturmalarını hedeflemiş bulunmaktayız." diye konuştu.

        Lise son sınıf öğrencisi Ravza Gazel Kara ise okul arkadaşlarıyla tarihi yerleri hem gördüklerini hem de resimlerini yaptıklarını söyledi.

        Yapılan çalışmanın kişisel gelişimlerine katkı sağladıklarını vurgulayan Kara, "Okulumuzla böyle bir etkinlik yapmak çok güzeldi. Öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Önümüzdeki yetenek sınavı için önemli bir çalışma oldu." dedi.

        Sevgi Ebrar Güvercin de tarihi yapıların fotoğraflarını çekerek istedikleri türde çizimler yaptıklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze harabeye döndü!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin görüntüleri ortaya çıktı
        Bakan Bolat: 100 adet Togg Almanya'ya ihraç edildi
        Bakan Bolat: 100 adet Togg Almanya'ya ihraç edildi
        Sevgilisi av tüfeğiyle öldürmüştü... İşte caniye istenen ceza!
        Sevgilisi av tüfeğiyle öldürmüştü... İşte caniye istenen ceza!
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Heidi Klum ile atağa kalktılar
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        Erzurum'da 200 milyon yıllık keşif!
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Scooterlı katil! 3 yıl önce zıpkınla yaraladığı ağabeyini öldürdü!
        Scooterlı katil! 3 yıl önce zıpkınla yaraladığı ağabeyini öldürdü!
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Genç kadın balkondan düştü! Görgü tanığı: Merdivende kan vardı!
        Genç kadın balkondan düştü! Görgü tanığı: Merdivende kan vardı!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Benzer Haberler

        Gümüşhane ve Trabzon'da üniversite öğrencilerinden Filistin'e destek
        Gümüşhane ve Trabzon'da üniversite öğrencilerinden Filistin'e destek
        Gümüşhane'de tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Gümüşhane'de tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Gümüşhane'deki Krom Vadisi'nde kiliselerin depreme dayanıklılığı araştırılı...
        Gümüşhane'deki Krom Vadisi'nde kiliselerin depreme dayanıklılığı araştırılı...
        Gümüşhane'de "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği yapıldı
        Gümüşhane'de "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği yapıldı
        Gümüşhane'de arama kurtarma eğitimleri devam ediyor
        Gümüşhane'de arama kurtarma eğitimleri devam ediyor
        Gümüşhane'de ilkokul öğrencilerine yangın söndürme eğitimi verildi
        Gümüşhane'de ilkokul öğrencilerine yangın söndürme eğitimi verildi