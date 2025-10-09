Gümüşhane'de lise öğrencileri tarihi Süleymaniye Mahallesi'ni resmetti

Gümüşhane'de lise öğrencileri tarihi Süleymaniye Mahallesi'ndeki tarihi yapıları tuvale aktardı.

Güzel Sanatlar Lisesince, tarihte Türk, Ermeni ve Rum nüfusun bir arada yaşadığı ve birçok tarihi yapıya ev sahipliği yapan Süleymaniye Mahallesi'nde açık hava atölyesi etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte lise öğrencileri mahalledeki tarihi yapıtların fotoğraflarını çekti. Öğrenciler, öğretmenlerin eşliğinde Zeki Kadirbeyoğlu Konağı bahçesinde camii, kilise, konak gibi tarihi mekanları farklı çizim teknikleri ile resmetti.

Öğrencilerin yeteneklerini aktardıkları resimlerin yıl sonunda sergilenmesi hedefleniyor.

Okul Müdürü Vahdettin Eroğlu, AA muhabirine, öğrencilerin güzel atmosferde çalışma yaptıklarını söyledi.

Eroğlu, Gümüşhane Valiliğinin himayesi, İl Mili Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde ders dışı bir etkinlik yaptıklarını ifade ederek, "Tarihi Süleymaniye Mahallesi'nde eşsiz güzelliklerini tarihi ve kültürel dokusunu gençlerimizle, öğrencilerimizle buluşturarak, sanatlarını açık havada bir sonbahar güzelliğinde resmetti. Yapmış oldukları çalışmaları toplumla buluşturmalarını hedeflemiş bulunmaktayız." diye konuştu.