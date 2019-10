Gümüşhaneli dağcılar Borçka-Karagöl’de kamp kurdu

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi 21 sporcu geleneksel olarak her yıl düzenlenen Karagöl Tabiat Parkı kamp programında sonbahar mevsiminin en güzel görsel şölenine şahitlik etti.

Artvin’in Borçka ilçesi sınırlarındaki Karagöl Tabiat Parkında her yıl olduğu gibi bu yıl da sonbahar kampı düzenleyen GÜDAK ekibi sporcular, bu yıl 7.kez gittikleri bölgede cumartesi gecesini kurdukları çadırlarda geçirdi.

Geleneksel olarak her yıl sonbahar aylarında bölgeye fotoğraf gezisi düzenleyen kulüp üyesi sporcular akşam kamp ateşinin etrafında hafif yağmur altında sohbet edip, türküler söyledi, horon oynadı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü tabiat parkında sabahın ilk ışıklarıyla birlikte güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte fotoğraf makineleri ve cep telefonlarına sarılan sporcular göldeki muhteşem yansıma anlarını ölümsüzleştirdi.

Karagöl kampına katılan sporculardan Kaan Gez, çok güzel bir kamp yaşadıklarını belirterek, “Beraber olmanın mutluluğu ve keyfini yaşadık. Hava gece biraz soğuk olsa da beraber olmak, kampta o geceyi çadırda geçirmek çok güzeldi. Ertesi sabah da göl gezisi keyifliydi” dedi.

İlk kez GÜDAK’la birlikte kamp yapan Ayberk Demir ise çok güzel bir deneyim yaşadıklarını, ilerleyen dönemde yapılacak kamplara da katılmak istediğini söyledi.

Gümüşhane Üniversitesinde öğrencilerinden Hüseyin Yıldırım ise daha önce GÜDAK’ın birçok aktivitesine katıldığını hatırlatarak, “Bu etkinlik biraz daha farklı oldu. Çok güzel bir doğada ve ortamda kamp yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Etkinlikle ilgili bilgi veren GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut ise “Bu yıl ki Borçka kampımızı için hava şartlarını ve bölgedeki renk oluşumunu bir hafta önceden takibe almıştık. Havanın soğuk olacağını tahminlerden gördük ve ona göre tedbirimizi almıştık. Pazar günü güneşli havayı Karagöl’de yakalamanın çok güzel olacağını düşündük ve kamp tarihini belirledik. Tahminlerde olduğu gibi gece çok soğuktu. Hafif yağmur vardı. Hava sıcaklığı eksi 4 dereceye kadar düştü. Buna rağmen kamp ateşimizi yaktık ve unutulmaz bir gece yaşadık. Çadırlarda ve tulumların içerisinde keyifli bir kamptı” dedi.

Günün ilk ışıklarıyla Karagöl’ün renk cümbüşünün yaşandığı fotoğrafları çekmek için göl kenarına indiklerini ve muhteşem bir manzarayla karşılaştıklarını dile getiren Akbulut, “Çok güzeldi. Bazı yaprakların erken dökülmesine rağmen eşsiz manzara eşliğinde çok güzel fotoğraflar çektik. Katılımcı arkadaşlarımız hayran kaldılar. Yaklaşık 1 saat boyunca fotoğraf çekmeye çalıştık değişik mekanlarda. Kahvaltıdan sonra 5 kilometrelik kısa yürüyüş parkurunu kat ettik ve ardından araçlarımızla tekrar Gümüşhane’ye geri döndük” diye konuştu.

Sonbahar fotoğrafı için Türkiye’nin sayılı bölgelerinden birisi olan Karagöl’ü tercih eden sporcular, yeşil renkteki iğne yapraklı ve sarıdan kahverengine varan renklere sahip geniş yapraklı ağaçların oluşturduğu görselliği göldeki suyun yansımasına katarak fotoğraf karelerine aktardı.

