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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Taşbilek’ten köy ziyaretleri

İHA

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, köy ziyaretleri kapsamında Arzularkabaköy Beldesi Süngübayır, Ardıç, Akhisar, Demirören ve Sarıçiçek köylerini ziyaret etti.

Vali Taşbilek’ten köy ziyaretleri

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, köy ziyaretleri kapsamında Arzularkabaköy Beldesi Süngübayır, Ardıç, Akhisar, Demirören ve Sarıçiçek köylerini ziyaret etti.
Beraberinde İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, İl Genel Meclisi üyesi Mihdat Uçan’la ilk olarak Arzularkabaköy beldesini ziyaret ederek buradaki parkta vatandaşlarla çay içen Vali Taşbilek, daha sonra Sarıçiçek grubunda yer alan köylerde incelemelerde bulundu.
Sırasıyla Süngübayır, Ardıç, Akhisar, Demirören ve Sarıçiçek köylerini ziyaret ederek Vali Taşbilek burada vatandaşlar ve muhtarlarla bir araya gelerek yapılan çalışmaları değerlendirdi, vatandaşların yapılmasını istediği konularla ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi.
Köy ziyaretleri kapsamında son olarak Sarıçiçek köyünü ziyaret eden Vali Taşbilek, burada 150 yıl önce yapılan ve günümüzde halen zarafeti ve güzelliğini koruyan usta ve çırağın tamamen ahşaptan yaptığı el emeği göz nuru misafir odalarında incelemelerde bulundu.
Köylerdeki çocuklarla özel olarak sohbet edip onlara oyuncak hediye eden Vali Taşbilek, burada gazetecilere yaptığı, “Köy ziyaretleri kapsamında köylerimizi ziyaret ettik. Son durak olarak da Sarıçiçek köyümüzdeyiz. Burası bizim için gerek tarihi açısından gerekse kentsel dokusu açısından çok önemli bir köy. Burada görmemiz gereken odalarımızı gördük. Köylerimizde neler yapılabilir bunları muhtarlarımızla istişare ettik. Onların sorunlarını el birliği ile çözme gayreti içindeyiz” dedi.

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