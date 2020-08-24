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Giresun’daki sel felaketinde şehit olan askerlerden Gümüşhaneli Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok’un cansız bedenine ulaşıldı

İHA

Giresun’daki sel felaketinde şehit olan askerlerden Gümüşhaneli Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok’un cansız bedenine ulaşıldı

Giresun’un Tirebolu ilçesinde sel felaketinde kaybolan askerlerden birisi olan Gümüşhane’nin Köse ilçesi nüfusuna kayıtlı Burak Tok’un cansız bedenine ulaşıldı.
Evli ve 1 çocuk babası 28 yaşındaki Burak Tok’un eşinin ikinci çocuklarına hamile olduğu ve Giresun’a 1 ay önce tayininin çıktığı öğrenildi.
Köse’de kayıp haberinin alınmasının ardından kayıp Uzman Çavuş Burak Tok’un babası Kadir Tok’un evinin önünde ambulans ve polis ekipleri hazır bulundurulurken, Baba Tok, kayınpederi ve akrabaları olay yerinde evlatlarını arama çalışmalarını acılı şekilde takip ediyordu. Tok'un cansız bedeni Tirebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Araçların yollarda sürüklendiği, caddelerin taş ve toprakla dolduğu felakette Tirebolu ilçesinin Eymür köyünde bir kadının sele kapılarak kaybolduğu yönündeki ihbar üzerine yola çıkan 5’i Jandarma Uzman Çavuş biri iş makinesi operatörü 6 kişi Karaahmetli köyünde menfezin çökmesi sonucu dereye düşerek kaybolmuştu.

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