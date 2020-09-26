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Valinin 'komşuluk ilişkilerini askıya alın' çağrısına uyuluyor

DHA

Valinin 'komşuluk ilişkilerini askıya alın' çağrısına uyuluyor


Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE (DHA)GÜMÜŞHANE Valisi Kamuran Taşbilek, artan koronavirüs vakaları nedeniyle bir süre komşuluk ilişkilerinin askıya alınmasını istedi. Valinin çağrılarına uyan kent sakinleri, ev ziyaretlerini apartman önlerinde, sosyal mesafeyi koruyarak, gerçekleştiriyor.
Gümüşhane'de koronavirüs vakalarında artış üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında toplanarak, ilave tedbirler aldı. Vali Taşbilek, artan koronavirüs vakaları nedeniyle uyarılarda bulunarak, "Bir aylık süreçte misafirlik ilişkisini askıya almamız, ilimizi hastalığın olumsuz etkilerinden kurtaracaktır" uyarılarında bulundu. Valinin çağrılarına uyan kent sakinleri, askıya aldığı ziyaretleri apartman önlerinde sosyal mesafeyi koruyarak, gerçekleştiriyor. Karaer Mahallesi'nde yaşayan Songül Şahin, karşı komşusu, eltisi Şenay Şahin'le bina önünde sosyal mesafe kuralına uyarak, görüşüyor ve sohbet ediyor.
'KAPININ ÖNÜNDE MESAFEYE UYARAK SOHBET EDİYORUZ'
Songül Şahin, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek´in komşuluk ilişkilerinin askıya alınması isteğine uyduklarını belirterek "Şehrimizde koronavirüs vaka sayısı çok artmaya başladı. Biz de bu uyarıyı dikkate aldık ve karşı komşumla ev ziyaretlerine son verdik. Günün belli saatlerinde sohbet etmek istediğimiz zaman kapının önüne çıkıyoruz, çayımızı alıyoruz ve sosyal mesafe kuralına uyarak, sohbet ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın, komşularımızın valimizin bu isteğini kırmayarak yerine getirmelerini istiyoruz. Çünkü şehrimizde vaka sayısı arttı, kurallara uyarak, virüsü yeneceğimize inanıyoruz" diye konuştu.
`DOĞRU BİR KARAR'
Kamile Yeşildere (72) ise "Vatandaş olarak insanlar birbirinden uzak durmalıdır. Koronavirüs tüm dünyayı sardı ve herkes tedbirli olmalıdır. Köyümüzde komşularımıza gitmiyoruz, sadece bahçelerimize gidiyoruz" dedi.
`GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMAYI TERCİH EDİYORUM´
Rümeysa Demet (16) de "Kimin taşıyıcı olup olmadığı belli olmuyor. Bu yüzden valilik doğru bir karar vermiş. Sağlıklı insanlar da taşıyıcıdan etkilenip, virüsü kapabilir. Arkadaşlarımla görüşmeyi sınırlandırdım. Arkadaşlarımla görüntülü konuşmayı tercih ediyorum. Ödevlerimizi de bu şekilde yapıyoruz" şeklinde konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR
2020-09-26 10:12:14

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