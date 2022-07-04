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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Afgan çobanı öldüren 2 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

İHA

Afgan çobanı öldüren 2 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Gümüşhane Gökçepınar köyünde çobanlık yapan Afganistan vatandaşı Amanullah Nazarı’yı (39) ruhsatsız silahını çalmak için öldüren M.Ç. (38) ve N.S.A.(35) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
25 Ağustos 2021 tarihinde M.Ç. ve N.S.A., Gökçepınar köyünde Ş.Ç.’ye ait hayvanlara çobanlık yapan Afganistan vatandaşı Amanullah Nazarı’da bulunan ruhsatsız silahı çalmak için Yukarı Yayla mevkiinde bulunan kulübesine gitti. M.Ç. Afgan çobana ruhsatsız silahının yanında olup olmadığını sordu. Olumsuz cevap alan M.Ç. daha sonra silahın çobanda olduğunu fark etti. M.Ç., N.S.A.’ya çobanı öldürmesini işaret etti. N.S.A. yanında getirdiği ve M.Ç.’ye ait olan av tüfeğiyle Amanullah Nazarı’nın göğsüne ateş etti. Çobanın yere yığıldığını gören M.Ç. çobana ait kulübeye girerek söz konusu tabanca, tabancaya ait mermiler ve Amanullah Nazarı’nın cep telefonunu çalarak N.S.A. ile birlikte olay yerinden ayrıldı.
Sonrasında bölgeye 1,5 kilometre mesafede bulunan Ş.Ç.’nin evine giden sanıklar, Amanullah Nazarı’ya ait 3 banknot Afgan Afganisini de çalarak ortadan kayboldu.
Taksicinin ifadesi üzerine yakalandılar
Ertesi gün Gökçepınar köyüne gelen ve evinin kapısının açık olduğunu gören Ş.Ç. jandarma ekiplerine hırsızlık ihbarında bulundu. Afgan çobandan haber alamayan Ş.Ç. Yukarı Yayla mevkiine gittiğinde, Amanullah Nazarı’nın cansız bedeniyle karşılaştı. Cinayet şüphesi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri bir gün önce bölgeye 2 kişi bıraktığı tespit edilen taksici Z.N.’nin ifadesi doğrultusunda M.Ç. ve N.S.A.’yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar olaydan 3 gün sonra Gümüşhane Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
“Silahla tehdit edildim”
Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili iddianame hazırladı. Hazırlanan iddianame Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve sanıkların yargılanmasına başlandı. Hakim karşısına çıkan sanıklardan tüfeği ateşleyerek Amanullah Nazarı’nın ölümüne sebep olan N.S.A. daha önce kolluk kuvvetleri ve savcılıkta alınan ifadesinde suçlamayı kabul ederken daha sonra mahkemede alınan savunmasında M.Ç. tarafından silahla tehdit edildiğini söyleyerek üzerine atılı suçlamaları reddetti.
“Benzin getirip çobanı yakalım dedi”
Afgan çoban Amanullah Nazarı ve hayvanlarına çobanlık yaptığı Ş.Ç. ile daha önceden tanıştığı ve söz konusu silahtan haberdar olduğu belirtilen sanık M.Ç. mahkemedeki savunmasında çobanı öldürmek gibi bir düşüncesinin olmadığını, silahı N.S.A.’nın satmak için çalmak istediğini ve kendisine ait av tüfeği ile çobana ateş ederek öldürdüğünü söyledi. Savunmasında N.S.A.’nın çobanın cansız bedenini yakmak için benzin istediğini söyleyen M.Ç., “ N.S.A. 34 metre mesafeden tüfekle maktul çobana ateş etti. Ben dondum kaldım. 112’yi aramak istedim ama telefonu elimden aldı, benzin getirip çobanı yakalım dedi” diyerek üzerine atılı suçlamaları reddetti.
M.Ç. ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanan M.Ç. ve N.S.A.’ya, “Bir Suçun İşlenmesini Kolaylaştırmak Amacıyla Kasten Öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıklardan N.S.A.’nın fiilden sonraki suçun aydınlatılmasına yönelik ifade ve davranışları nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında indirime giderek, müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Afganistan’daki ailesinin yanına dönmek için çalışıyormuş
Öte yandan, Afgan çoban Amanullah Nazarı’nın Afganistan’da 2 kız 4 erkek olmak üzere 6 çocuğu olduğu ve öldürülmeseydi geçen Ramazan Bayramı’ndan sonra ülkesinde bulunan ailesinin yanına dönmek için çalıştığı öğrenildi. Afganistan ordusunda 4 yıl paralı askerlik yaptığı bilgisine ulaşılan Nazarı’nın cenazesi Kelkit ilçesinde toprağa verildi.

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