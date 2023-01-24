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Günay Girik: Vefasızlık nedeniyle üzgünüm

Günay Girik, 24 Ocak 2022'de vefat eden ablası Fatma Girik'in mezarını ziyaret etti. Vefasızlık nedeniyle üzgün olduğunu belirten Günay Girik, "Keşke mezarının başında anılsaydı, ablam daha fazla mutlu olurdu" dedi

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DHA
  • Günay Girik, ablası Fatma Girik'i mezarı başında andı: Vefasızlık nedeniyle üzgünüm - Günün magazin haberleri

    Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sından biri olarak gösterilen Fatma Girik, 24 Ocak 2022'de koronavirüse bağlı viral pnömoni (zatürre) tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetmişti.
  • Günay Girik, ablası Fatma Girik'i mezarı başında andı: Vefasızlık nedeniyle üzgünüm - Günün magazin haberleri

    Girik'in cenazesi, 28 Ocak 2022'de Muğla'nın Bodrum ilçesine getirilmişti. Fatma Girik'in cenazesi, Torba Mezarlığı'nda hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilmişti.
  • Günay Girik, ablası Fatma Girik'i mezarı başında andı: Vefasızlık nedeniyle üzgünüm - Günün magazin haberleri

    Fatma Girik'in vefatının ardından bir yıl geçti. Kardeşi Günay Girik ile komşusu Muzaffer Ilıcak, ölüm yıl dönümünde Fatma Girik'in mezarını ziyaret etti.
  • Günay Girik, ablası Fatma Girik'i mezarı başında andı: Vefasızlık nedeniyle üzgünüm - Günün magazin haberleri

    "İNSANLARIN VEFASIZLIĞI BENİ ÜZDÜ"

    Ablası Fatma Girik'in mezarı başından anma yapılmaması nedeniyle üzgün olduğunu belirten Günay Girik, "Sayısını hatırlamadığım kadar çok filmi var. Yaşım 56 ve yaklaşık 44 senem ablam ile geçti. 12 yaşlarındayken ilk filmimiz 'Gülsüm Ana'yı beraber çektik, oğlu rolündeydim. Annemi ablam kadar görmedim. Babam da küçük yaştayken öldü. Onun yokluğu benim için çok büyük bir eksiklik. İki çocuğum var; kızımın adı Fatma Girik, oğlum ise Günay Girik. Ablamın yokluğunu çok hissediyorum. Burada insanların vefasızlığı da beni üzdü. İstanbul'da anma töreni düzenlenmiş. Fakat burada mezarı başında bir anma yapılsaydı daha iyi olurdu. Bodrum ve Torba, Zeki Müren'den sonra Fatma Girik ile anılır. Keşke mezarının başında anılsaydı ablam daha fazla mutlu olurdu" diye konuştu. 
  • Günay Girik, ablası Fatma Girik'i mezarı başında andı: Vefasızlık nedeniyle üzgünüm - Günün magazin haberleri

    FATMA GİRİK HAKKINDA

    12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğdu. Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk başrolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı 'Leke'ydi.

    Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı 'Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün’le tanışması Girik’in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.
  • Günay Girik, ablası Fatma Girik'i mezarı başında andı: Vefasızlık nedeniyle üzgünüm - Günün magazin haberleri

    180'den fazla filmde rol aldı. İlerleyen yıllarda siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında 'Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yapmıştır.
  • Günay Girik, ablası Fatma Girik'i mezarı başında andı: Vefasızlık nedeniyle üzgünüm - Günün magazin haberleri

    Antalya Altın Portakal Film Festivali

    * En İyi Kadın Oyuncu (1965 - Keşanlı Ali Destanı)

    * En İyi Kadın Oyuncu (1967 - Sürtüğün Kızı)

    * Yaşam Boyu Onur Ödülü (1998)

    Adana Altın Koza Film Festivali

    * En İyi Kadın Oyuncu (1969 - Büyük Yemin ve Ezo Gelin)

    * En İyi Kadın Oyuncu (1970 - Boş Beşik)

    * En İyi Kadın Oyuncu (1971- Acı)

    * Yaşam Boyu Onur Ödülü (2006)

    Ankara Film Festivali

    * Aziz Nesin Emek Ödülü (2007)

    Sadri Alışık Ödülleri

    * Onur Ödülü (2007)

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