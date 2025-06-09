Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Bugün altın almak veya satmak isteyenler güncel alış-satış tablosunu inceliyor. Altın, ABD-Çin ticaret görüşmelerinin en büyük iki ekonomi arasındaki ticari gerginliklerin azaltılabileceği umudunu vermesiyle denge kazanma çabasında. Spot piyasada altın fiyatları, ABD istihdam verilerinin ülkenin ekonomik gerilemesine ilişkin endişeleri azaltmasıyla gerilerken ons başına 3 bin 306 doları test etmişti. Yeni işlem gününde altın bu seviyelerde yatay seyrediyor. İşte, 10 Haziran 2025 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı takip ekranı.