Çin-Türkiye voleybol maçı canlı izle! TRT Spor ile Çin-Türkiye voleybol maçı canlı yayın izle
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) dördüncü maçında Çin ile karşı karşıya geliyor. İlk maçta Fransa'yı 3-1, ikinci maçta Tayland'ı 3-0, üçüncü maçta ise Polonya'yı 3-2 yenen Filenin Sultanları, Çin karşısında dörtte dört yapmak için sahaya çıkıyor. Ay-yıldızlıların mücadelesini kaçırmak istemeyen voleybolseverler Çin-Türkiye voleybol maçı canlı izle ekranı araştırmalarına başladı. İşte, TRT Spor ile Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi Çin-Türkiye voleybol maçı canlı izle linki...
2025 FIVB Milletler Ligi’nde (VNL) mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, dördüncü maçında Çin ile kozlarını paylaşacak. Organizasyonda oynadığı üç maçın üçünü de kazanan Filenin Sultanları, Çin’i de mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Çin-Türkiye voleybol maçı canlı izle kanalı milli takımın heyecan dolu mücadelesini izlemek isteyen voleybolseverler tarafından araştırılıyor İşte, TRT Spor linki ile Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi Çin-Türkiye voleybol maçı canlı yayın izle…
ÇİN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) dördüncü maçında Çin ile karşılaşacak.
Çin-Türkiye voleybol maçı, 8 Haziran 2025 Pazar günü yani bugün saat 14.30’da başlayacak.
ÇİN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İlk hafta Çin etabında mücadele eden Filenin Sultanları’nın 4. maçı, TRT Spor ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
KADRO
Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir
Pasör çaprazı: Alexia Carutasu
Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin
Orta oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç
Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın
ÇİN-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN KANALI
Milli takımın mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor
İLK 8'DE YER ALAN TAKIMLAR FİNALLERDE MÜCADELE EDECEK
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2. hafta maçlarını 18-22 Haziran tarihlerinde İstanbul, 3. hafta karşılaşmalarını ise 9-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynayacak.
VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI 2025
2. Hafta (İstanbul,Türkiye)
18 Haziran
19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
19 Haziran
19.30 Kanada-Türkiye
21 Haziran
19.30 Güney Kore-Türkiye
22 Haziran
19.30 Türkiye-Brezilya
3. Hafta (Apeldoorn, Hollanda)
9 Temmuz
21.30 Hollanda-Türkiye
11 Temmuz
21.30 Çekya-Türkiye
12 Temmuz
20.00 Türkiye-İtalya
13 Temmuz
21.00 Sırbistan-Türkiye