Aşağı yönlü seyreden altın fiyatları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. ABD enflasyon rakamlarının Kasım 1981'den sonra en yüksek seviyesine ulaşması, faiz kararları ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle dalgalı bir grafik izleyen altın fiyatlarının güncel durumu yakından takip ediliyor. Peki, "16 Temmuz altın fiyatları bugün ne kadar?" İşte 16 Temmuz Cumartesi Kapalıçarşı gram altın ve çeyrek altın fiyatları son durum...

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ