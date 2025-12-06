Altın, yatırımcıların kâr realizasyonu yapması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) Aralık toplantısı öncesinde temkinli pozisyon almasıyla Perşembe günü hafif düşüş yaşamıştı. Haftanın son işlem gününde güncel altın fiyatları alış-satış rakamları merak konusu oldu. Ons altın günü 4 bin 202 dolar, gram altın 5 bin 786 TL seviyesinde açtı. Peki, şu an 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte 6 Aralık 2025 canlı altın fiyatları takip ekranı…