Analistler, dolardaki değerlenmenin altının ons fiyatını baskıladığını aktardı. Bugünün veri gündeminde ABD'de büyüme, Almanya'da enflasyon ve Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi verilerinin öne çıktığını kaydetti. Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.900 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

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