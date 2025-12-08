Müşterilerini rakiplerine kaptırmak istemeyen bankalar, emekli promosyonu kampanyalarını 2025 Aralık ayı için yeniledi. Böylece en yüksek emekli maaş promosyonu tutarı, ek ödemelerle birlikte 31 bin TL'yi buldu. Bu noktada en yüksek ödeme yapan bankaları merak eden SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, ‘’En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi, hangi banka ne kadar veriyor?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte VakıfBank, Halkbank, Ziraat Bankası yanı sıra Garanti BBVA, Akbank, ING, Denizbank, İş Bankası, TEB ve Yapı Kredi 2025 Aralık güncel emekli promosyonu tutarları...