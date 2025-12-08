Altın fiyatları 8 Aralık 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Canlı altın fiyatları 8 Aralık 2025 Pazartesi günü alım satım yapacak olanlar tarafından yakından takip ediliyor. Güvenli liman olarak görülen altın, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi beklentileri, dolar/TL kuru, jeopolitik riskler, merkez bankalarının alımları ile yön buluyor. Doların zayıflaması ve Fed'in bu hafta faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle sarı metal haftaya yükselişle başladı. Peki, bugün tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 8 Aralık 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları 8 Aralık 2025 alış-satış tablosu yeni haftaya girilmesiyle birlikte araştırılıyor. Hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyenler güncel gram ve çeyrek altın fiyatlarını merak ediyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik devam ediyor. Altın, doların değer kaybetmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. İşte, 8 Aralık 2025 tam, yarım, çeyrek, Cumhuriyet altını ve gram altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.762,7890
Satış: 5.763,5550
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.209,54
Satış: 4.210,36
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.220,4600
Satış: 9.423,4100
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 36.881,8500
Satış: 37.578,3800
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 37.830,00
Satış: 38.021,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 18.381,88
Satış: 18.845,50
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 36.879,00
Satış: 37.575,74
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 38.285,57
Satış: 39.251,78
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.199,23
Satış: 4.294,29
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.294,23
Satış: 5.525,48
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 94.227,00
Satış: 94.907,00