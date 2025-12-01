Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Güncel hava durumu: 2 Aralık Salı günü hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarılar!

        Güncel hava durumu: 2 Aralık Salı günü hava nasıl olacak?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralık ayına girilen ilk günlerde yurdun batısından doğusuna uzanan yeni bir yağış dalgasına dikkat çekti. Son tahminlere göre hava sıcaklıkları batı bölgelerde bir miktar artarken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülecek. İstanbul'da yarın yağmurun etkisini sürdürüp sürdürmeyeceği ise merak konusu. İşte 2 Aralık Salı günü il il hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2025 - 23:46 Güncelleme: 01.12.2025 - 23:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Meteoroloji’nin yayımladığı son hava durumu raporu, yeni haftaya yağışlı bir başlangıç yapılacağını gösteriyor. İstanbul’da gün boyunca aralıklarla sağanak geçişleri yaşanırken, 2 Aralık için saatlik tahminler de paylaşıldı. Hava sıcaklıklarının batıda 1-3 derece yükselmesi beklenirken, Bursa, Sakarya, Sivas ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur etkili olurken, büyük şehirlerde yaşayanlar “Yarın hava nasıl olacak?” sorusuna yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...

        2

        METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, (Hakkari ve Şırnak hariç) Doğu Anadolu ile Bursa, Sakarya, Sivas ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda sağanak, iç kesimlerde yağmur, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ve Ege kıyıları ile yurdun iç kesimlerde pus, yer yer sis, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

        3

        HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 1-3 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

        RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        4

        İSTANBUL 8°C, 15°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR 9°C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANKARA 1°C, 11°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadıköy'de kazanan çıkmadı: Zirvede fark değişmedi!
        Kadıköy'de kazanan çıkmadı: Zirvede fark değişmedi!
        "Canımızı zor kurtardık!"
        "Canımızı zor kurtardık!"
        Galatasaray Kadıköy'de yenilmiyor!
        Galatasaray Kadıköy'de yenilmiyor!
        Usta isimlerden HT Spor'da flaş derbi yorumu!
        Usta isimlerden HT Spor'da flaş derbi yorumu!
        Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası
        Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Domenico Tedesco: Geriye düşmemizin sebebi Sane'ydi
        Domenico Tedesco: Geriye düşmemizin sebebi Sane'ydi
        Bakan Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Atalay ile görüştü
        Bakan Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Atalay ile görüştü
        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı!
        Derbide tansiyon yükseldi: Kavga çıktı!
        "Suriye'deki sonuçlardan çok memnunuz
        "Suriye'deki sonuçlardan çok memnunuz
        İlk 100 savunma sanayisi şirketi açıklandı
        İlk 100 savunma sanayisi şirketi açıklandı
        AYM’den memura kötü haber
        AYM’den memura kötü haber
        Kafede silahlı kavga: 6 yaralı
        Kafede silahlı kavga: 6 yaralı
        Slovenya'da her çalışana 639 euro ikramiye verilecek
        Slovenya'da her çalışana 639 euro ikramiye verilecek
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        "Umarım beni tekrar çağırır!"
        Hamilelik numarası tutmadı
        Hamilelik numarası tutmadı
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Murat Cemcir'den kötü haber
        Çay taşımakla başlamış
        Çay taşımakla başlamış
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        ASELSAN, LUNA-1 IoT uydusu uzaya çıktı
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları
        1-7 Aralık haftalık burç yorumları