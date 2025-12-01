Güncel hava durumu: 2 Aralık Salı günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralık ayına girilen ilk günlerde yurdun batısından doğusuna uzanan yeni bir yağış dalgasına dikkat çekti. Son tahminlere göre hava sıcaklıkları batı bölgelerde bir miktar artarken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülecek. İstanbul'da yarın yağmurun etkisini sürdürüp sürdürmeyeceği ise merak konusu. İşte 2 Aralık Salı günü il il hava durumu...
Meteoroloji’nin yayımladığı son hava durumu raporu, yeni haftaya yağışlı bir başlangıç yapılacağını gösteriyor. İstanbul’da gün boyunca aralıklarla sağanak geçişleri yaşanırken, 2 Aralık için saatlik tahminler de paylaşıldı. Hava sıcaklıklarının batıda 1-3 derece yükselmesi beklenirken, Bursa, Sakarya, Sivas ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur etkili olurken, büyük şehirlerde yaşayanlar “Yarın hava nasıl olacak?” sorusuna yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, (Hakkari ve Şırnak hariç) Doğu Anadolu ile Bursa, Sakarya, Sivas ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda sağanak, iç kesimlerde yağmur, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ve Ege kıyıları ile yurdun iç kesimlerde pus, yer yer sis, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 1-3 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.