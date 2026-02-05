BUGÜN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinin yağışlı geçeceği, genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların, Batı Akdeniz ile Ege ve Marmara'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yurdun güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.