Güncel hava durumu: 6 Şubat Cuma bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında, hava durumu araştırılıyor. Yağışların, Batı Akdeniz ile Ege ve Marmara'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı beklendiğinden tedbirli olunması belirtiliyor. Peki, 6 Şubat Cuma bugün hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...
Meteoroloji'den yapılan son açıklama kapsamında, il il hava durumu tahminleri gündeme gelirken yurt genelinde yaşanan sıcaklık düşüşü konusunda uzmanlar uyarıyor. Peki, 6 Şubat Cuma bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yağış var mı? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...
BUGÜN HAVA NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinin yağışlı geçeceği, genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların, Batı Akdeniz ile Ege ve Marmara'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yurdun güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
İSTANBUL 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
İZMİR 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ANKARA 5°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey çevrelerinin yüksekleri gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı.