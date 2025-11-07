Habertürk
        Güncel hava durumu: 7 Kasım Cuma hava nasıl olacak? Meteoroloji ile İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu

        Güncel hava durumu: 7 Kasım Cuma hava nasıl olacak?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son açıklamaları kapsamında, hava durumu tahminleri gündeme geldi. Tahminlere göre, rüzgarın genellikle kuzey ve doğu, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Peki, 7 Kasım Cuma hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

        Giriş: 07.11.2025 - 00:54 Güncelleme: 07.11.2025 - 00:54
        1

        Meteoroloji'den yapılan son açıklamalarda, yağışlı havanın yurt genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor. İl il hava durumu tahminleri gündeme gelirken yurt genelinde yaşanan sıcaklık düşüşü konusunda uzmanlar uyarıyor. Peki, 7 Kasım Cuma hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...

        2

        METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Nevşehir, Niğde ve Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kırklareli kıyıları ile Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        3

        İSTANBUL 14°C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR 13°C, 24°C

        Parçalı ve çok bulutlu, (Cuma) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANKARA 8°C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

