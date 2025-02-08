HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve doğusu, (Kilis hariç) Güneydoğu Anadolu ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağış beklenen yerlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar olarak görüleceği tahmin ediliyor.

Adıyaman ve Mardin ile Malatya ve Elazığ'ın güney çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.