Güncel hava durumu: 8-9 Şubat hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında, hava durumunda dikkat çeken gelişmeler yaşanması bekleniyor. Tahminlere göre, Adıyaman ve Mardin ile Malatya ve Elazığ'ın güney çevrelerinde ise yağışların kuvvetli olması tahmin ediliyor. İstanbul'da ise cumartesi günü yağmur devam edecek. Uzmanlar sürücülere yağış nedeniyle dikkatli olmaları çağrısında bulunuyor. Peki,8-9 Şubat hafta sonu hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...
Meteoroloji'den yapılan son açıklamada, soğuk hava dalgasının bir hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor. İl il hava durumu tahminleri gündeme gelirken yurt genelinde yaşanan sıcaklık düşüşü konusunda uzmanlar uyarıyor. Peki, 8-9 Şubat hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...
HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve doğusu, (Kilis hariç) Güneydoğu Anadolu ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağış beklenen yerlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar olarak görüleceği tahmin ediliyor.
Adıyaman ve Mardin ile Malatya ve Elazığ'ın güney çevrelerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
İSTANBUL 2°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu.
İZMİR 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu.
ANKARA -3°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu.