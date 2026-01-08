Habertürk
        Güncel hava durumu: 9 Ocak Cuma bugün hava nasıl olacak?

        Güncel hava durumu: 9 Ocak Cuma bugün hava nasıl olacak?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında, hava durumu araştırılıyor. Tahminlere göre, yağışların; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu (Iğdır, Kars, Ağrı, Van ve Ardahan hariç), Hatay, Osmaniye, Konya, Karaman, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması öneriliyor. Peki, 9 Ocak Cuma bugün hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

        Giriş: 08.01.2026 - 23:54 Güncelleme: 08.01.2026 - 23:54
        1

        Meteoroloji'den yapılan son açıklama kapsamında, il il hava durumu tahminleri gündeme gelirken yurt genelinde yaşanan sıcaklık düşüşü konusunda uzmanlar uyarıyor. Peki, 9 Ocak Cuma bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yağış var mı? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...

        2

        METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Manisa, Denizli, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu (Iğdır, Kars, Ağrı, Van ve Ardahan hariç), Hatay, Osmaniye, Konya, Karaman, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: Genellikle güney, batı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz'in batı kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat), Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

        3

        İSTANBUL 2°C, 8°C

        Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

        İZMİR 7°C, 13°C

        Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

        ANKARA 1°C, 4°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.

