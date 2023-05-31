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Günde bir paket sigara, ayda iki ağacın kesilmesine neden oluyor

Sağlığa Evet Derneği ile Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi (SSUK) temsilcileri, Dünya Tütünsüz Günü kapsamında düzenledikleri etkinlikte tütün kullanımının zararlarına dikkati çekti

Günde bir paket sigara, ayda iki ağacın kesilmesine neden oluyor
AA

Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla Sağlığa Evet Derneği ile Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi (SSUK) temsilcileri tarafından çevrim içi etkinlik gerçekleştirildi.

Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, Tütünsüz Dünya Günü'nün bu yıl "İnsanlığın Tütüne Değil, Gıdaya İhtiyacı Var" sloganı ile ortaya çıktığını söyledi.

Dünyada bir gıda krizinin olduğunu anlatan Dağlı, savaşlar, iklim krizi ve pandemi, artan çevre kirliliği gibi nedenlerin gıdanın temin edilmesini zor hale getirdiğini ifade etti.

Tütün yetiştirmenin de gıda güvenliğini tehdit ettiğini belirten Dağlı, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tütün ekiminde desteğin kaldırılmasını istediğini aktardı.

Dağlı, dünyada orta ve düşük gelirli 125 ülkenin 4 milyon hektar tarım alanında tütün yetiştirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti: "Tütün tarımında 17 milyon kişi çalışmakta. Gıda krizinden ise 349 milyon insan dünyada açlık çekmektedir. Tütün tarımında çalışanlar, nikotinin ciltten emilmesiyle oluşan yeşil tütün adı altında bir hastalığa tutulmakta ve mesleki hastalık çekmektedirler. Tütün kullanımı, kanser, akciğer, kalp-damar hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığa yol açıyor."

"GÜNDE BİR PAKET SİGARA İÇEN KİŞİ AYDA İKİ AĞACIN KESİLMESİNE NEDEN OLUYOR"

Doç. Dr. Osman Elbek de dünyadaki tütün üretimine bakıldığı zaman ağırlıklı bir bölümün Asya'da olduğunu, hassas ve zor yetişen bir bitki olan tütünde çok fazla insan gücü ve toprağa ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Bunun yarattığı bedeli 3 başlık altında incelediklerini ifade eden Elbek, şöyle devam etti: "Birincisi, üretimde yaratılan iklim krizi etkileri. Üretim sürecinde toksik kimyasal var. Ciddi düzeyde fosil kullanımına neden oluyor. Ormansızlaşmaya neden oluyor ki yılda 600 milyon ağaç kesimine karşılık bir hektarlık tarım arazisini, orman arazisini tütüne veriyoruz. Hem yeraltı hem yer üstü su kaynaklarını kirletiyoruz. Tüketim sırasında da ekolojik etkiler var. Ciddi bir sigara atığı var. Bunların izmaritleri var. Elektronik tütün ürünlerinin atıkları olarak da yıllık 2,7 milyon ton yıllık elektronik atık var. Bir üçüncü etkisi de tütün tarımında sıklıkla çocuk işçiliği gündemde olması. Dünyada, çocukların yüzde 10-15'i tütün tarımı nedeniyle okula gidemiyorlar. Her bir sigaranın su kirliliğine, petrol kullanımına ve sera gazı olarak karbondioksit salınımına neden olduğunu bilmek lazım. Örneğin günde bir paket sigara içen kişi aslında ayda 2 tane ağacın kesilmesine neden oluyor."

SSUK Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Çağla Uyanusta Küçük, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı'nın 2021 verilerine ilişkin bilgileri paylaştı.

Türkiye'de 44 bin 258 üreticinin toplamda 831 bin 767 dönüm alanda üretim yaptığını aktaran Küçük, gerçekleşen üretim miktarının ise 71 milyon 496 bin kilogram olduğunu ifade etti.

Küçük, tarım alanlarında ekonomik açıdan uygun gıda ürünü yetiştiriciliği için üreticilere destek sağlanması gerektiğini vurguladı.

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