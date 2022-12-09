TEK ÖĞÜN NEDİR?

Günde tek öğün (OMAD) diyeti, günde 23 saat boyunca oruç tutar gibi yemek yememek ve gün içinde sadece bir öğün yemek olarak tanımlanıyor. Yapılan bu OMAD diyeti süresi içerisinde; hamburger, patates kızartması, ızgara sebzeler, yeşillikler, tahıllı gıdalar gibi her şey yenilebiliyor ve herhangi bir sınırlandırma bulunmuyor.