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Günde sadece 1 öğün yerseniz ne olur? İşte tek öğün ile vücutta oluşabilecek değişiklikler...

Kimi zaman zayıflamak isteyen kişiler, hekime ya da uzman bir diyetisyene danışmadan kendileri bazı teknikler deniyor. Tek öğünle beslenerek, kilo vereceğini düşünenler ise oldukça yanılıyor. Günde 1 öğün yenilerek verilen kilolar ilerleyen dönemde bünyeyi olumsuz etkiliyor. İşte tek öğün ile vücutta oluşabilecek değişiklikler...

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  • Günde sadece 1 öğün yerseniz ne olur? İşte tek öğün ile vücutta oluşabilecek değişiklikler...

    Son dönemlerde günde tek öğün beslenmek popüler bir beslenme düzeni haline geldi. Çabuk zayıflamak isteyen kişilerin uyguladığı tek öğün beslenme, sağlıklı zayıflamanın önüne geçiyor ve ilerleyen zamanlarda vücutta istenmeyen durumları ortaya çıkabiliyor. İşte tek öğünle beslenen kişilerde meydana gelen durumlar...
  • Günde sadece 1 öğün yerseniz ne olur? İşte tek öğün ile vücutta oluşabilecek değişiklikler...

    ZAYIFLAMANIN AKSİNE KİLO ALIMI

    Günde tek öğünle beslenen kişilerin vücudu "açlık moduna" geçer ve tüketilen tüm besinleri depolar. Ayrıca tek öğün beslenme tipine geçenlerin metabolizmazı yavaşlar, vücut stres hormonu olarak bilinen "kortizon" üretimi artırır. Tüm bunların birleşimi sonucu kilo vermek isterken kilo alırsınız.
  • Günde sadece 1 öğün yerseniz ne olur? İşte tek öğün ile vücutta oluşabilecek değişiklikler...

    KAN ŞEKERİ DENGESİZLEŞİR

    Tek öğün beslenme sebebiyle uzun süre aç kalırsınız ve bu durum sonucunda kan şekeri dengede kalamaz. Uzun süre yemek yemeyen kişilerde hipoglisemi adı verilen kan şekeri düşüklüğü görülür. Hipoglisemi sonucu vücutta;

    Bağ ağrısı,

    Titreme,

    Kas gerginliği,

    Sinir görülebilir.
  • Günde sadece 1 öğün yerseniz ne olur? İşte tek öğün ile vücutta oluşabilecek değişiklikler...

    VİTAMİN EKSİKLİĞİ MEYDANA GELEBİLİR

    Günde bir öğün yiyen kişiler, günlük olarak alınması gereken vitaminleri vücuda kazandıramaz. Yeterli vitamin, mineral alınmazsa sonucunda;

    Tırnak kırılması,

    Halsizlik,

    Saç dökülmesi gibi durumlar meydana gelebilir.
  • Günde sadece 1 öğün yerseniz ne olur? İşte tek öğün ile vücutta oluşabilecek değişiklikler...

    GEÇMEYEN BAŞ AĞRISI

    Günde tek öğün yiyen ya da yeterli besini alamayan kişilerde baş ağrısı görülür. Tek öğün beslenme, magnezyum eksikliği, şeker seviyesinin düşmesi gibi durumları ortaya çıkarabildiğinden, baş ağrısıyla karşılaşmanız kaçınılmazdır.
  • Günde sadece 1 öğün yerseniz ne olur? İşte tek öğün ile vücutta oluşabilecek değişiklikler...

    SAĞLIKSIZ BESİNLERİ TÜKETİRSİNİZ

    Günde sadece tek öğün yemek, vücudunuzun karbonhidrat ve şeker alma isteğini artırır. Bu sebeple yediğiniz öğünde kendinizi durduramayıp "Nasılsa tek öğün yiyorum" demenize yol açarak, sağlıksız besinleri tüketmenize yol açabilir. 
  • Günde sadece 1 öğün yerseniz ne olur? İşte tek öğün ile vücutta oluşabilecek değişiklikler...

    SÜREKLİ ÜŞÜYEBİLİRSİNİZ

    Tek öğün ile beslenme sırasında vücudunuz kan akışını yağ deposuna yönlendirir. Gün içerisinde yediğiniz tek öğün ile yeterli kaloriyi ve vitamini alamayacağınız için sürekli aç ve üşüyormuş gibi hissedersiniz. Vücutta yeterli miktarda enerji olmadığı için sıcak ortamlarda bile titreyebilirsiniz.
  • Günde sadece 1 öğün yerseniz ne olur? İşte tek öğün ile vücutta oluşabilecek değişiklikler...

    TEK ÖĞÜN NEDİR?

    Günde tek öğün (OMAD) diyeti, günde 23 saat boyunca oruç tutar gibi yemek yememek ve gün içinde sadece bir öğün yemek olarak tanımlanıyor. Yapılan bu OMAD diyeti süresi içerisinde; hamburger, patates kızartması, ızgara sebzeler, yeşillikler, tahıllı gıdalar gibi her şey yenilebiliyor ve herhangi bir sınırlandırma bulunmuyor.
  • Günde sadece 1 öğün yerseniz ne olur? İşte tek öğün ile vücutta oluşabilecek değişiklikler...

    Kendi kendinize diyet yapmadan önce uzman diyetisyen ya da ilgili hekime danışarak, gerekli tüm tahlillerinizi yaptırmanızı ve bünyenize uygun diyet programı ile zayıflamaya çalışmanızı öneririz.

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