2 katlı ahşap ev küle döndü!
Bartın'ın Ulus ilçesi Gökpınar köyünde çıkan yangında, 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi
Giriş: 03 Kasım 2026 - 16:43 Güncelleme:
Bartın'ın Ulus ilçesinde Gökpınar köyünde, 2 katlı ahşap evde, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin tamamını sararken, yangına ilk müdahaleyi köylüler hortumla su sıkarak yaptı
DHA'nın haberine göre ihbar üzerine köye ekipler sevk edildi. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.
Ahşap evin kullanılamaz hale geldiği angının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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