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        Haberler Gündem 2 yaralı! Kontrolden çıkıp devrildi

        2 yaralı! Kontrolden çıkıp devrildi

        Samsun'da rampa aşağı inerken kontrolden çıkan forkliftin devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 20:13 Güncelleme:
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        2 yaralı! Kontrolden çıkıp devrildi

        Kaza, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Şehit Mesut Birinci Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman M. idaresindeki rampa aşağı seyir halindeki forklift, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi.

        Kazada sürücü Osman M. ile forkliftte bulunan yolcu Teyfik A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Teyfik A., ambulansla Samsun Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, sürücü Osman M. ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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