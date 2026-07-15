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        Haberler Gündem Çevre Van Gölü'nden 2.8 milyon metreküp dip çamuru ve balçık çıkarılacak

        Van Gölü'nden 2.8 milyon metreküp dip çamuru ve balçık çıkarılacak

        Van Gölü'nün korunması ve gelecek nesillere temiz şekilde aktarılması amacıyla yürütülen çalışmalarda toplam 2 milyon 800 bin metreküp dip çamuru ve balçığın çıkarılması hedefleniyor. Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Mühendisi Erdoğan Gül, "Şu an 40 personel ve 36 araç ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 17 metre uzunluğundaki ekskavatör ile yer yer 2 metreye kadar inilerek günlük 900 metreküp çamur çıkarılıyor" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 13:40 Güncelleme:
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        2.8 milyon metreküp çamur ve balçık çıkarılacak

        Van Gölü'nde 2021 yılında başlatılan dip çamuru ve balçık temizliği çalışmaları, 14 kilometrelik sahil bandında aralıksız sürdürülüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteğiyle Van Büyükşehir Belediyesi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 2 milyon 185 bin metreküp dip çamuru ve balçık çıkarılarak bertaraf edildi.

        Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar, İskele 15 Temmuz Şehitler Parkı, İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi çevresi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünün kıyı kesiminde devam ediyor.

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        İş makineleriyle göl tabanından çıkarılan dip çamuru ve balçık, kamyonlarla taşınarak belirlenen alanda bertaraf ediliyor. Temizlik çalışmalarının tamamlandığı sahil kesimleri kötü koku ve kirlilikten büyük ölçüde arındırılırken, kıyılar yeniden vatandaşların kullanımına açıldı.

        Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Mühendisi Erdoğan Gül, dip çamuru temizliğinin aralıksız devam ettiğini söyledi.

        Üç etap halinde sürdürülen çalışmalarda iki etabın tamamlandığını, üçüncü etabın ise başladığını belirten Gül, şunları kaydetti: "Şu an 40 personel ve 36 araç ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 17 metre uzunluğundaki ekskavatör ile yer yer 2 metreye kadar inilerek günlük 900 metreküp çamur çıkarılıyor. Şu ana kadar 2 milyon 185 bin metreküp balçık çıkarıldı. Hedefimiz 2 milyon 800 bin metreküplük dip çamurunu çıkarmak. Halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda dip çamuru temizliği sonucunda mevcut kirlilik azaldı ve kötü kokunun giderilmesiyle Van Gölü ekosisteminde iyileşme olduğu görüldü. Temizlenen alanlarda yeniden su canlıları ile farklı türden kuşların döndüğü gözlemlendi."

        Şantiye Amiri Bayram Ortasaç ise İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin bulunduğu bölgede üçüncü etap çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

        Çalışmaların Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsü sınırına kadar devam edeceğini vurgulayan Ortasaç, "Yaklaşık 6 yıl önce insanlar balçık ve kötü koku nedeniyle bu bölgelere gelemiyordu. Yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde Van Gölü önemli ölçüde temizlendi. Sahilde parklar ve yeşil alanlar oluşturuldu. Vatandaşlar artık aileleriyle sahile gelip vakit geçirebiliyor" ifadelerini kullandı.

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