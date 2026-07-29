3 ilde denize girme yasağı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinin sahil kesiminde elverişsiz deniz koşulları etkili oluyor.

AA'da yer alan habere göre kaymakamlıkça, olumsuz şartlar nedeniyle ilçede denize girişler yasaklandı.

Sahilde görev yapan Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek insanları yasağa uymaları konusunda uyarıyor.

KOCAELİ

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde de olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle Kovanağzı, Kumcağız, Kerpe, Seyrek, Bağırganlı ve Miço dışındaki plajlarda denize girmek yasaklandı.

Açıklamada, cankurtaran hizmeti verilen ve yasaklama olmayan bölgelerde, duba ve mantarlarla çevrilen alanda denize girilmesi istendi.

DÜZCE

Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçenin sahil kesimlerinde elverişsiz hava ve deniz koşulları etkisini gösteriyor.

Olumsuz şartlar nedeniyle ilçedeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek yasaklandı.

Sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, denize girilmemesi yönünde uyarılarda bulunuyor.