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        Haberler Magazin Aslı İnandık evleniyor

        Aslı İnandık evleniyor

        Oyuncu Aslı İnandık, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi reklamcı Cem Arıdağ'dan evlilik teklifi aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 10:19 Güncelleme:
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        Aslı İnandık, Cem Arıdağ ile birlikteliğini 2024'ün Aralık ayında katıldığı bir partide ilan etmişti.

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        İnandık ile Arıdağ, ilişkilerini resmiyete taşımaya karar verdi.

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        Cem Arıdağ, sevgilisine evlilik teklifinde bulundu.

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        Arıdağ'a "Evet" yanıtını veren İnandık, mutlu gününe dair kareleri de sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

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        36 yaşındaki oyuncu, tektaşını gösterdiği fotoğraflara "Evet' dedim" notuyu düştü.

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        Öte yandan Aslı İnandık, 2018'de o dönemki menajeri Ahad Kazmaz ile evlenmişti. İkili, 2024'ün Nisan ayında yollarını ayırmıştı.

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        #Cem Arıdağ
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