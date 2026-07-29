Aslı İnandık evleniyor
Oyuncu Aslı İnandık, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi reklamcı Cem Arıdağ'dan evlilik teklifi aldı
Giriş: 29 Temmuz 2026 - 10:19 Güncelleme:
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Aslı İnandık, Cem Arıdağ ile birlikteliğini 2024'ün Aralık ayında katıldığı bir partide ilan etmişti.
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İnandık ile Arıdağ, ilişkilerini resmiyete taşımaya karar verdi.
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Cem Arıdağ, sevgilisine evlilik teklifinde bulundu.
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Arıdağ'a "Evet" yanıtını veren İnandık, mutlu gününe dair kareleri de sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
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36 yaşındaki oyuncu, tektaşını gösterdiği fotoğraflara "Evet' dedim" notuyu düştü.
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Öte yandan Aslı İnandık, 2018'de o dönemki menajeri Ahad Kazmaz ile evlenmişti. İkili, 2024'ün Nisan ayında yollarını ayırmıştı.
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