ABB, Mansur Yavaş'ın parti değiştireceği yönündeki iddiaları kesin dille yalanladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın farklı bir siyasi partiye katılacağı yönünde gündeme gelen iddiaları yalanladı. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, daha önce de reddedilen iddiaların farklı siyasi partiler üzerinden yeniden gündeme getirildiği belirtilerek kamuoyuna bu yöndeki haberlere itibar etmeme çağrısında bulunuldu.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

ABB'nin açıklamasında, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın farklı siyasi partilere katılacağı yönündeki iddialar defalarca yalanlanmasına rağmen ısrarla gündeme getirilmeye devam edilmektedir. Her gün bir başka siyasi parti üzerinden ortaya atılan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

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"SEÇMENİN İRADESİNE SADAKAT, SİYASETİN NAMUSUDUR"

Mansur Yavaş'ın siyasi tutumunun açık olduğu vurgulanan açıklamada, seçmen iradesine bağlılığın önemine dikkat çekildi.

Açıklamada, "Sayın Mansur Yavaş'ın bu konudaki tavrı son derece açıktır. Daha önce de ifade ettiği gibi vatandaşlarımızın siyasete ve siyasetçiye duyduğu güvenin korunması, her şeyden önce seçmenin iradesine gösterilen saygıyla mümkündür. 'Seçmenin iradesine sadakat, siyasetin namusudur' sözleri ise Sayın Mansur Yavaş'ın bu konudaki duruşunun en açık ifadesidir" denildi.

ABB, açıklamasının sonunda kamuoyundan sürekli gündeme getirilen ve gerçeği yansıtmadığı belirtilen parti değiştirme iddialarına itibar edilmemesini istedi.