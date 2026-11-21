Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul Eyüpsultan'da gerçekleştirilen Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı'nın resmi açılış töreninde konuştu. Yargı sisteminde yapılan düzenlemelere ve adalet hizmetlerinde gelinen noktaya değinen Bakan Gürlek, faili meçhul olayların ve çözülemeyen davaların bir bir aydınlatıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde millete hizmet etmeyi öncelik olarak gördüklerini belirten Gürlek, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda "Adaletin Yüzyılı" hedefini gerçekleştirmek için çalıştıklarını ifade etti.

"FAİLİ MEÇHUL OLAYLAR BİR BİR AYDINLATILIYOR"

Geçmişte vatandaşların adalet arayışında yaşadığı mağduriyetlerin ülkenin en önemli sorunları arasında bulunduğunu belirten Gürlek, adliyelerin teknolojik yatırımlarla güçlendirildiğini ve yargı hizmetlerinde önemli ilerlemeler sağlandığını söyledi.

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Bakan Gürlek, "Bugün ise adliyelerimizin teknolojik yatırımlarla donatıldığı, personel sorunlarının tamamen ortadan kaldırıldığı, insan onuruna yakışır fiziki şartların oluşturulduğu, vatandaşımızın 'Alo 135' hattı ile yargısal bilgilendirmeleri anında aldığı, dijital kolaylıklarla süreçlerin daha kolay işlediği, kriminal inceleme ve adli tıp birimlerinin en donanımlı hale geldiği, faili meçhul olayların ve çözülemeyen davaların bir bir aydınlatıldığı bir aşamaya geldik." dedi.

Yargı mensuplarının çalışma koşullarının iyileştirildiğini ve lojman ihtiyaçlarının karşılandığını da ifade eden Gürlek, yargılamaların makul sürede tamamlanması amacıyla yeni düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirtti.

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Özellikle kira, boşanma ve ticari uyuşmazlık davalarında mahkemelere hedef süreler konulduğunu aktaran Gürlek, vatandaşların adalete daha hızlı ulaşmasını sağlayacak düzenlemelerin yürürlüğe girdiğini söyledi.

"SUÇ VE SUÇLULARLA MÜCADELEDE TAVİZ VERMİYORUZ"

Suç ve suçlularla mücadelede kararlı olduklarını vurgulayan Bakan Gürlek, çocukları, gençleri ve aileleri suç örgütlerinden korumanın en önemli öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

Uyuşturucu ve türevleriyle mücadeleyi milli güvenlik meselesi olarak ele aldıklarını belirten Gürlek, "Gençlerimizi, çocuklarımızı ve ailelerimizi çağın getirdiği her türlü suç şeklinden, suç şebekelerinin kirli ellerinden korumayı en önemli önceliklerimizden biri olarak görüyoruz." dedi.

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Suç örgütlerinin teknolojinin sağladığı imkanları kötüye kullanarak alternatif finans kaynaklarına ulaşmaya çalıştığını söyleyen Gürlek, bu yapıların toplumun huzuruna ve güvenliğine ciddi tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Gürlek, "Bizler de bu etkin ve çeşitlenmiş illegal yapılar karşısında onların tüm asimetrik oluşumlarını bir bir bertaraf ediyor, başta İstanbul olmak üzere ülkemizi en gelişmiş batı toplumlarından daha güvenli, huzurlu seviyelerde tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

YENİ ANAYASA VE TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Konuşmasında "Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Bakan Gürlek, terörle ilgili konuların ülkenin kalkınması ve refahı önündeki en önemli engellerden biri olduğunu belirterek bu konuların artık gündemden kalktığını söyledi.

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Yeni anayasa ihtiyacına da dikkat çeken Gürlek, Türkiye'nin geleceğini güvence altına alacak demokratik, özgürlükçü ve anlaşılır bir anayasaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Bakan Gürlek, "Coğrafyamızdaki ve günümüz dünyasındaki tehditlere, güvenlik eksenli risklere karşı bizi yüzlerce yıl sonrasına kadar güvenle taşıyacak, demokratik, özgürlükçü ve milletin çıkarlarına hizmet eden, anlaşılabilir ve güçlü tanımlamaları olan cesur bir anayasaya ihtiyacımız vardır." dedi.

GAZİOSMANPAŞA ADALET SARAYI'NDA 1035 KİŞİ GÖREV YAPIYOR

Törende konuşan Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak ise adliyede 115 cumhuriyet savcısı, 140 hakim ve 780 personelin görev yaptığını açıkladı.

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Dalak, Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı'nın Eyüpsultan, Sultangazi, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa ilçeleri ile İstanbul Havalimanı Ek Hizmet Binası'nda adli hizmet sunduğunu belirtti.

Yeni adliye binasında farklı sosyal yaşam alanlarının da bulunduğunu ifade eden Dalak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Gürlek ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.