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        Haberler Gündem Adana'da sulama kanalında cansız beden bulundu

        Adana'da sulama kanalında cansız beden bulundu

        Adana'da sulama kanalında hareketsiz halde sürüklenen bir erkek, yaklaşık 5 kilometre sonra sualtı polisleri tarafından sudan çıkarıldı. Yapılan incelemede hayatına kaybeden kişinin 45 yaşındaki Aykut Şahinel olduğu belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 00:51 Güncelleme:
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        Sulama kanalında cansız beden bulundu

        Olay, dün akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nden geçen sulama kanalında meydana geldi.

        Kanalda bir kişinin sürüklendiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve sualtı polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin akıntı yönünde başlattığı çalışma sonucunda, sürüklenen kişi ihbar noktasından yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Sarıhamzalı Mahallesi mevkisinde sualtı polisleri tarafından sudan çıkarıldı. DHA'nın haberine göre, yapılan inceleme hayatını kaybeden kişinin Aykut Şahinel (45) olduğu belirlendi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Şahinel'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şahinel'in kanala nereden ve nasıl düştüğünün belirlenmesi için polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

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        #adana
        #haberler
        #Seyhan
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