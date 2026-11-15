AFAD duyurdu: Muğla Milas açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 15 Kasım Pazar günü saat 05.46'da Gökova Körfezi'nde, Muğla'nın Milas ilçesine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta 3,8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Depremin yerin yaklaşık 8,3 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
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Evinde bulundu, cezası ağır oldu
Denizli'nin Çivril ilçesinde usulsüz beslendiği belirlenen kaya kartalı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince koruma altına alındı. Kartal veteriner hekimler tarafından yapılan sağlık kontrollerinin ardından yeniden doğaya salındı. Olayla ilgili bir kişiye 205 bin 29 lira idari para cezas... Denizli'nin Çivril ilçesinde usulsüz beslendiği belirlenen kaya kartalı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerince koruma altına alındı. Kartal veteriner hekimler tarafından yapılan sağlık kontrollerinin ardından yeniden doğaya salındı. Olayla ilgili bir kişiye 205 bin 29 lira idari para cezası ve tazminat uygulandı. (İHA)