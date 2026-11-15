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        Haberler Gündem AFAD duyurdu: Muğla Milas açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem

        AFAD duyurdu: Muğla Milas açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem

        AFAD, Muğla'nın Milas ilçesine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Kasım 2026 - 06:20 Güncelleme:
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        Muğla'da 3,8 büyüklüğünde deprem

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 15 Kasım Pazar günü saat 05.46'da Gökova Körfezi'nde, Muğla'nın Milas ilçesine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta 3,8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

        Depremin yerin yaklaşık 8,3 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

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        #Deprem
        #haberler
        #AFAD
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