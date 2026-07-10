Afyonkarahisar'da fabrikada yangın
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
Giriş: 10 Temmuz 2026 - 21:43 Güncelleme:
Afyonkarahisar'da Şuhut Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir sucuk fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bölgede yoğun duman oluşurken, ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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