AK Parti'den Öğretmenler Günü'ne özel videolu paylaşım
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü, hazırladığı video ile kutladı
Giriş: 24 Kasım 2026 - 01:35 Güncelleme:
AK Parti'nin NSosyal hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Hayallerimize inanan, geleceğimize emek veren öğretmenlerimiz, bugün ulaştığımız her başarıda iziniz var. Bilginizle yolumuzu aydınlattığınız, sevginizle hayatımıza dokunduğunuz için minnettarız. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.
Videoda, bir öğretmenin KAAN, Togg ve şehir hastaneleri gibi projelerde imzası bulunan öğrencileriyle duyduğu gurur anlatılarak, "Bugün gurur duyduğumuz her başarının ardında bize inanan öğretmenlerimiz var." ifadesi de yer aldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ