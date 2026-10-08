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        Haberler Gündem Politika AK Parti Grubu, DEM Parti heyetiyle görüştü

        AK Parti Grubu, DEM Parti heyetiyle görüştü

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti heyeti ile görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 16:25 Güncelleme:
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        AK Parti ve DEM Parti heyetleri görüştü

        AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Güler, Ala ile Çelik, Meclis'te TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile bir araya geldi.

        Görüşmede, Terörsüz Türkiye çalışmaları kapsamındaki Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'dan sonraki süreç ele alındı.

        AK Parti Grubu ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmede Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun çerçevesinde TBMM'de kurulacak İzleme Komisyonu'na ilişkin de fikir alışverişinde bulunuldu.

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