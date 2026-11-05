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        Haberler Gündem Güncel Amasya'da sağanak nedeniyle sebze ve meyve halini su bastı

        Amasya'da sağanak nedeniyle sebze ve meyve halini su bastı

        Amasya'da gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle Yaş Sebze ve Meyve Hali'ni su bastı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 14:48 Güncelleme:
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        Amasya'da sebze ve meyve halini su bastı

        Amasya'nın Koza Mahallesi'nde bulunan Yaş Sebze ve Meyve Hali'ni gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle su bastı.

        Yağmur suyu tahliye kanalının tıkanması nedeniyle halde su baskınına neden oldu. Sabah saatlerinde iş yerlerine gelen hal esnafı, meyve ve sebze kasalarının su içerisinde kaldığını gördü.

        Esnaf, suya gömülen ürünlerini kurtarmak için çalışma yaparken, yaşananları cep telefonlarıyla kayda aldı.

        Su baskınının ardından yapılan ihbar üzerine Amasya Belediyesi ekipleri hal bölgesine sevk edildi. Ekipler, vidanjörlerle hal içerisinde biriken suyu tahliye etti.

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        #Sağanak
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