Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Güvenlik
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması: 16 tutuklama

        Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması: 16 tutuklama

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu ve fuhuş suçlarına ilişkin haklarında delil elde edilen 21 şüpheliden 18'i gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 03:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması: 16 tutuklama

        Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda; "uyuşturucu madde ticareti yapma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" ve "fuhuş" suçlarını işledikleri yönünde delil elde edilen 21 şüpheli tespit edildi.

        Başsavcılık tarafından 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, bunlardan 18’i yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Başsavcılığa getirilen 18 şüphelinin tamamı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        REKLAM

        ANKA'nın haberine göre, hakimlik 16 şüphelinin tutuklanmasına, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

        Firari 2 şüpheli ile cezaevinde bulunduğu belirlenen 1 şüpheli yönünden soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ankara
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hark Adası'nda patlama sesleri
        Hark Adası'nda patlama sesleri
        Putin ve Trump telefonda görüştü
        Putin ve Trump telefonda görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sultanlar'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sultanlar'ı kabul etti
        Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı
        Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı
        Vlahovic, Aziz Yıldırım ve Kerem Aktürkoğlu PFDK'da!
        Vlahovic, Aziz Yıldırım ve Kerem Aktürkoğlu PFDK'da!
        Antalya'da orman yangını
        Antalya'da orman yangını
        İşsizlik maaşına esnek çalışma ayarı
        İşsizlik maaşına esnek çalışma ayarı
        Üsküdar Belediyesi 4. turda AK Parti'ye geçti
        Üsküdar Belediyesi 4. turda AK Parti'ye geçti
        Kantin fiyatlarında yüzde 6,2'lik artış
        Kantin fiyatlarında yüzde 6,2'lik artış
        Beşiktaş'ta olağanüstü seçim kararı!
        Beşiktaş'ta olağanüstü seçim kararı!
        Okullar açılırken bulaşıcı hastalıklara karşı aşı uyarısı!
        Okullar açılırken bulaşıcı hastalıklara karşı aşı uyarısı!
        Atlas Çağlayan davasında karar çıktı!
        Atlas Çağlayan davasında karar çıktı!
        THY, Liverpool’un ana sponsoru olacak!
        THY, Liverpool’un ana sponsoru olacak!
        Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı
        Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı
        F.Bahçe ve G.Saray için dikkat çeken tahmin!
        F.Bahçe ve G.Saray için dikkat çeken tahmin!
        PISA 2025 sonuçları açıklandı
        PISA 2025 sonuçları açıklandı
        Alman merkez siyasetinin bir kolonu çöktü: AfD, eyalet seçimlerini nasıl kazandı?
        Alman merkez siyasetinin bir kolonu çöktü: AfD, eyalet seçimlerini nasıl kazandı?
        "Yaz sonu aile albümü"
        "Yaz sonu aile albümü"
        80'ler akımına ünlüler de kapıldı
        80'ler akımına ünlüler de kapıldı
        Türkiye'den başka bir ülke başaramadı
        Türkiye'den başka bir ülke başaramadı