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        Haberler Gündem 3. Sayfa Annesini ve ablasını vurup kaçtı

        Annesini ve ablasını vurup kaçtı

        Şanlıurfa'da cinnet getiren genç, anne ve ablasını silahla vurarak öldürdü, 11 yaşındaki kız kardeşini ise ağır yaraladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 01:40 Güncelleme:
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        Annesini ve ablasını vurup kaçtı

        İHA'nın haberine göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle Halil D. (22), annesi Huriye Çiçek (50) ve kız kardeşi Zeynep Demircan (25) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine cinnet getiren Halil D., yanındaki tabanca ile annesi ve kız kardeşlerine kurşun yağdırdı.

        Silahla vurulan Zeynep Demircan olay yerinde hayatını kaybetti, anne Huriye Çiçek ile kız kardeşi Melikenur Demircan olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Huriye Çiçek, hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Melikenur Demircan'ın ise tedavisi sürüyor. Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak kaçan silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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