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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da babasının kullandığı minibüsün çarptığı çocuk öldü

        Antalya'da babasının kullandığı minibüsün çarptığı çocuk öldü

        Antalya Serik'te, babasının geri manevra yaptığı servis minibüsünün altında kalan 1,5 yaşındaki Yakup Emir Ş. ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yürek yakan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 01:15 Güncelleme:
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        Babasının kullandığı minibüsün çarptığı çocuk öldü

        Serik ilçesinde sürücüsü olduğu servis minibüsüyle Gebiz Mahallesi'ndeki evinin önünde geri manevra yapan M.Ş, aracın arkasında kalan 1,5 yaşındaki oğlu Yakup Emir Ş'yi farketmeyerek çarptı.

        Minibüsün altında kalan çocuk ağır yaralandı. AA'nın haberine göre, yakınları tarafından Gebiz Acil Sağlık Merkezi'ne götürülen Yakup Emir Ş. kurtarılamadı. Talihsiz çocuğun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

        Yürek yakan kaza anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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        #Antalya
        #Son dakika haberler
        #serik
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