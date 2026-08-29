Antalya'da babasının kullandığı minibüsün çarptığı çocuk öldü
Antalya Serik'te, babasının geri manevra yaptığı servis minibüsünün altında kalan 1,5 yaşındaki Yakup Emir Ş. ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yürek yakan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Giriş: 29 Ağustos 2026 - 01:15 Güncelleme:
Serik ilçesinde sürücüsü olduğu servis minibüsüyle Gebiz Mahallesi'ndeki evinin önünde geri manevra yapan M.Ş, aracın arkasında kalan 1,5 yaşındaki oğlu Yakup Emir Ş'yi farketmeyerek çarptı.
Minibüsün altında kalan çocuk ağır yaralandı. AA'nın haberine göre, yakınları tarafından Gebiz Acil Sağlık Merkezi'ne götürülen Yakup Emir Ş. kurtarılamadı. Talihsiz çocuğun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
Yürek yakan kaza anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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