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        Haberler Gündem Güvenlik Antalya'da orman yangını çıkardıkları öne sürülen 6 şüpheli yakalandı

        Antalya'da orman yangını çıkardıkları öne sürülen 6 şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Serik ve Kaş ilçelerinde çıkan orman yangınlarını kasten çıkardıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Serik'te 6 Eylül'de 170 hektarlık, Kaş'ta ise 16 Eylül'de 10 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangınlara ilişkin operasyon, cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 13:00 Güncelleme:
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        Yangın çıkardığı öne sürülen 6 şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Serik ve Kaş ilçelerinde orman yangını çıkardıkları iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Serik ve Kaş Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, Serik ve Kaş'ta çıkan orman yangınlarıyla ilgili çalışma yürüttü.

        Serik'teki Akbaş Mahallesi'nde 170 hektarlık alanın zarar gördüğü 6 Eylül'deki yangın ile Kaş'ta 10 hektarlık ormanlık alanın tahrip olduğu 16 Eylül'deki yangını kasten çıkardıkları iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

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        #Antalya
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