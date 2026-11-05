Antalya'daki COP31 zirvesinde 25 bin 739 emniyet personeli görev yapacak

Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında güvenlik hazırlıkları yapıldı. Türkiye'nin ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde Antalya EXPO Fuar Alanı'nda gerçekleştirilecek zirvede 25 bin 739 emniyet personeli görev yapacak.

Zirvenin güvenliğine ilişkin yapılan açıklamada, devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, üst düzey delegeler ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılacağı organizasyon için Emniyet Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda ve Antalya Emniyet Müdürlüğünün öncülüğünde kapsamlı güvenlik önlemleri alındığı belirtildi.

25 BİN 739 EMNİYET PERSONELİ GÖREVLENDİRİLDİ

Açıklamada, zirve süresince havalimanı karşılama noktalarından konaklama tesislerine, kritik ulaşım güzergahlarından ana etkinlik alanı olan EXPO Fuar Alanı ve çevresine kadar geniş bir bölgede güvenlik planlaması yapıldığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatından toplam 25 bin 739 personelin sahada aktif olarak görevlendirildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin uluslararası alandaki prestijini ve güvenliğini doğrudan ilgilendiren bu tarihi organizasyonda; vatandaşlarımızın ve konukların huzurunu teminat altına almak, olası tüm risklerin önüne geçmek ve güvenlik süreçlerinin kesintisiz yürütülmesini sağlamak amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatının güçlü kadrolarından oluşan toplam 25 bin 739 personel sahada aktif olarak görevlendirilmiştir."

ZİRVE ALANINDA GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

COP31'in huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi için Emniyet Teşkilatının tüm birimleriyle hazırlıklarını sürdürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, küresel ölçekte stratejik öneme sahip organizasyon boyunca güvenlik süreçlerinin kesintisiz yürütülmesinin hedeflendiği, uluslararası konukların ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm ayrıntıların titizlikle planlandığı ifade edildi.