Aydın'da kamyonet devrildi: 7 yaralı
Aydın Germencik'te kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi. Kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı
Giriş: 04 Kasım 2026 - 01:46 Güncelleme:
Germencik ilçesinde G.A. (39) idaresindeki kamyonet İzmir-Aydın karayolu Alangüllü Kavşağı'nda şarampole devrildi.
7 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, kazada sürücü ile kamyonetteki A.A. (15), T.S. (58), B.A. (20), S.A. (38), M.A. (29) ve G.K. (25) yaralandı.
Aydın Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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