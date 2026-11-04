Aydın'da kamyonet devrildi: 7 yaralı

Germencik ilçesinde G.A. (39) idaresindeki kamyonet İzmir-Aydın karayolu Alangüllü Kavşağı'nda şarampole devrildi.

7 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, kazada sürücü ile kamyonetteki A.A. (15), T.S. (58), B.A. (20), S.A. (38), M.A. (29) ve G.K. (25) yaralandı.

Aydın Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.