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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın'da kamyonet devrildi: 7 yaralı

        Aydın'da kamyonet devrildi: 7 yaralı

        Aydın Germencik'te kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi. Kazada yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 01:46 Güncelleme:
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        Aydın'da kamyonet devrildi: 7 yaralı

        Germencik ilçesinde G.A. (39) idaresindeki kamyonet İzmir-Aydın karayolu Alangüllü Kavşağı'nda şarampole devrildi.

        7 KİŞİ YARALANDI

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre, kazada sürücü ile kamyonetteki A.A. (15), T.S. (58), B.A. (20), S.A. (38), M.A. (29) ve G.K. (25) yaralandı.

        Aydın Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Aydın
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