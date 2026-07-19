Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın’da nehirde kaybolan 2 çocuk için arama çalışması başlatıldı

        Aydın’da nehirde kaybolan 2 çocuk için arama çalışması başlatıldı

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde, piknik yapmak için gittikleri bölgede serinlemek amacıyla Büyük Menderes Nehri'ne giren 3 çocuktan 1'i kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken 2 arkadaşı kayboldu. Çocuklar için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 00:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Aydın'da nehirde kaybolan 2 çocuk aranıyor

        Olay, saat 18.00 sıralarında Acarlar Mahallesi’nde bulunan Büyük Menderes Nehrinde meydana geldi. Nehir yakınında piknik yapan 4 arkadaştan 3’ü serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan 3 çocuktan biri kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başarırken, Şahin Ö. (11) ile Eda K. (15) isimli çocuklar suda kayboldu.

        Suya girmeyen diğer arkadaşları durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler nehirde arama kurtarma çalışması başlatırken, kayıp çocukların yakınları da kendi imkanlarıyla çalışmalara destek verdi.

        Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı sulama birliği tarafından nehri besleyen sular kesildi. Kayıp iki çocuğu bulmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        31 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı, komşusuna "Ufak bir cezam var, eve göz kulak ol" dedi

        ANTALYA (İHA) - Antalya'da hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş toplam 31 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, komşusuna, "İbrahim abi ufak bir cezam var da eve göz kulak ol, tamam mı" diyerek seslendi. (İHA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD ve İran arasındaki çatışmalar Körfez'e sıçradı
        ABD ve İran arasındaki çatışmalar Körfez'e sıçradı
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Alper Çelik'in etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
        Mücteba Hamaney: ABD Başkanı'nın imzası değersiz
        Mücteba Hamaney: ABD Başkanı'nın imzası değersiz
        Mohamed Salah imzaya geliyor!
        Mohamed Salah imzaya geliyor!
        1 top dondurmayı 400 TL'ye satmışlar
        1 top dondurmayı 400 TL'ye satmışlar
        ABD'nin hedef aldığı stratejik nokta: Sirik
        ABD'nin hedef aldığı stratejik nokta: Sirik
        Aydın'da AYBAN seferleri başladı
        Aydın'da AYBAN seferleri başladı
        Ünlü futbolcu evlendi
        Ünlü futbolcu evlendi
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        Dünya Kupası finali "ilk"lere sahne olacak!
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        İçişleri Bakanlığı'ndan 'motosiklet' düzenlemesi
        Schalke 04'ten Musaba'ya kanca!
        Schalke 04'ten Musaba'ya kanca!
        İşte İstanbul'da denize girilebilecek 'mükemmel' kalitedeki 67 yer
        İşte İstanbul'da denize girilebilecek 'mükemmel' kalitedeki 67 yer
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!
        Yazıcıoğlu soruşturmasında yeni detaylar!
        Galatasaray'da gündem Gleison Bremer!
        Galatasaray'da gündem Gleison Bremer!
        Havlulu önlem
        Havlulu önlem
        Evliliklerde "DINK" trendi
        Evliliklerde "DINK" trendi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Keşke ellerin kırılsaydı!"
        "Keşke ellerin kırılsaydı!"
        Yangın ünlülerin evine ulaştı
        Yangın ünlülerin evine ulaştı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası