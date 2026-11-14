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        Haberler Gündem Bakan Kurum, Antalya'daki COP31'de Gazzeli Saly'nin hikayesini dünyaya hatırlattı

        Bakan Kurum, Antalya'daki COP31'de Gazzeli Saly'nin hikayesini dünyaya hatırlattı

        Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında Gazze'deki yıkımı ve Filistinlilerin yaşadığı acıları anlatan sergi ziyaretçilerini ağırlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sergide hikayesine yer verilen 5 yaşındaki Gazzeli Saly'nin fotoğrafını paylaşarak, "196 ülkeye Saly ve Gazze'nin dramını hatırlatıyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Kasım 2026 - 18:20 Güncelleme:
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        Gazzeli Saly'nin hikayesi COP31'de

        Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Gazze'de yaşanan yıkımı ve Filistinlilerin dönüş umudunu anlatan "Dönüş Umudu: El-Avde - Zeytin Ağacı Hikayesi" sergisi ziyaretçilerini ağırlıyor. İrem Başdaş'ın haberine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen konferansın Yeşil Bölgesi'nde yer alan sergi, Memur-Sen ve Uluslararası Emek Konfederasyonu (ILC) tarafından hazırlandı. Gazze'nin eski yaşam dolu sokakları ile İsrail saldırılarının ardından yaşanan yıkımın anlatıldığı sergide, bölgeden getirilen eşyalar, fotoğraflar ve yaralı bir zeytin ağacı bulunuyor. Sergi, 196 taraf ülke ve Avrupa Birliği'nin katıldığı konferans kapsamında 20 Kasım'a kadar açık olacak.

        BAKAN KURUM: SALY VE GAZZE'NİN DRAMINI HATIRLATIYORUZ

        COP31'in "Çocuklar, Gençlik" teması kapsamında açıklama yapan COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İsrail saldırısında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Gazzeli Saly'nin hikayesini paylaştı.

        Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

        "Anaokuluna gitmeden önce hep halasından fotoğraflarını çekmesini istiyordu. Fotoğraf çektirmeyi çok seven 5 yaşındaki Saly'nin kefene sarılı fotoğrafı, 2024'te Dünya Basın Fotoğrafı Ödülü'ne layık görüldü. Biz de COP31'de 'Çocuk' temasını işlediğimiz bu günde 196 ülkeye Saly ve Gazze'nin dramını hatırlatıyoruz."

        SERGİNİN MERKEZİNDE YARALI BİR ZEYTİN AĞACI VAR

        Gazze Çadırı'nda oluşturulan serginin merkezinde, yaralanmasına rağmen ayakta kalmayı sürdüren bir zeytin ağacı bulunuyor. Ağaç, Filistin halkının topraklarına bağlılığını ve yaşanan yıkıma rağmen devam eden dönüş umudunu simgeliyor.

        Sergi Müdürü Ramazan Çakırcı, zeytin ağacının taşıdığı anlamı şu sözlerle anlattı:

        "Sergimizin merkezinde zeytin ağacı var. Zeytin ağacı, Filistin halkının kendi köküne, topraklarına bağlı kalışının hikayesini anlatıyor. Gazze'de üç yıldır ciddi bir katliam, soykırım yaşandı. Biz bu soykırıma rağmen umudunu hiç yitirmeyen, köklerine bağlı, köklerine dönmek isteyen bir halkın hikayesini anlatıyoruz."

        Zeytin ağacının yakınında, Gazze'deki evleri simgeleyen anahtarlardan oluşturulmuş bir Filistin haritası da yer alıyor. Harita, yerlerinden edilen Filistinli ailelerin nesiller boyunca koruduğu dönüş umudunu temsil ediyor. Sergide Filistin'den getirilen eşyaların yanı sıra 63 fotoğraf, Filistinli ressam ve grafik sanatçılarının eserleri ile Gazze'nin saldırılar öncesindeki ve sonrasındaki görüntülerini içeren çalışmalar ziyaretçilere sunuluyor.

        GAZZELİ ÇOCUKLARA MEKTUP GÖNDERİLECEK

        Serginin çıkışına yerleştirilen dijital ekran sayesinde ziyaretçiler, Gazze'deki çocuklara ve sivillere mektup yazabiliyor. Sergi Koordinatörü ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Gazi Doğan, uygulamanın ziyaretçilerin duygularını doğrudan aktarabilmesine imkan sağladığını belirtti.

        Doğan, "Ekranda öğrencilerimiz, ziyaretçilerimiz Gazzeli çocuklara, sivillere, masumlara mektup gönderme şansı buluyor. Sergiyi gezdikten sonra hissettiklerini ekrana yansıtıyorlar" dedi. Doğan, yazılan mesajların derlenerek Gazze'ye ulaştırılacağını söyledi.

        ÖDÜLLÜ FOTOĞRAFIN HİKAYESİ SERGİDE

        Serginin dikkat çeken bölümlerinden birinde, İsrail hava saldırısında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Saly'nin hikayesi anlatılıyor. Küçük kızın kefene sarılı bedenine morgda sarılan halası Inas Abu Maamar'ın acısını gösteren fotoğrafın çizimi de sergide yer alıyor.

        Anaokuluna gitmeden önce halasından fotoğrafını çekmesini isteyen Saly'nin hayatını kaybetmesinin ardından çekilen kare, Filistinli foto muhabiri Mohammed Salem tarafından görüntülendi. Fotoğraf, 2024 Dünya Basın Fotoğrafı Ödülü'ne layık görüldü.

        Sergiyi ziyaret eden öğretmen Çiğdem Çalış, gördüklerinden etkilendiğini belirterek, "İçeride acı ama gerçek bir tablo gördük. Orada bir çocuğun kaybolan oyuncağını ya da bir terliği görmek içler acısı" dedi. Çalış, yaşananlara rağmen umudun korunması gerektiğini vurguladı.

        Lise öğrencisi Mina Coşkun ise "Burada Gazze'de yaşananları en saf şekilde gördük. Bütün olanları bize çok içten bir şekilde yansıttılar" ifadelerini kullandı.

        Sergide ayrıca Gazze'de tahrip edilen zeytinlikler, kirlenen su kaynakları ve savaşın neden olduğu karbon salımı gibi çevresel etkiler de verilerle ziyaretçilere anlatılıyor.

        FOTO: AA

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