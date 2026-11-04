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        Haberler Gündem Trafik İstanbul Bakırköy'de D-100 yan yolu 15 gün trafiğe kapatılacak

        İstanbul Bakırköy'de D-100 yan yolu 15 gün trafiğe kapatılacak

        İstanbul'un Bakırköy ilçesinde D-100 İncirli Köprüsü'nde yapılacak güçlendirme çalışmaları kapsamında, Topkapı istikameti yan yolu 8 Kasım Pazar günü saat 23.00 itibarıyla 15 gün süreyle trafiğe kapatılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 10:53 Güncelleme:
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        Bakırköy'de D-100 yan yolu kapatılacak
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, Bakırköy D-100 İncirli Köprüsü'nde güçlendirme çalışmaları yapılacak. Bu kapsamda, Topkapı istikameti yan yolu, 8 Kasım Pazar günü saat 23.00 itibarıyla geçici olarak trafiğe kapatılacak. Yan yol sirkülasyonu 15 gün süreyle D-100'e aktarılacak.

        Topkapı istikameti yan yolu, 23 Kasım Pazartesi tek şerit olacak şekilde trafiğe açılacak. Köprüdeki çalışmaların 23 Aralık Çarşamba tamamlanması ve yan yolun tamamen trafiğe açılması planlanıyor.

        MARMARAY HATTI ÜZERİNDEKİ KÖPRÜ YENİLECEK

        Öte yandan Bakırköy Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki Marmaray hattı üzerinden geçen köprü yenilenecek.​​​​​​​ Bu kapsamda yapılacak çalışmalarda, 8 Kasım Pazar günü saat 00.00 itibarıyla Adnan Kahveci Bulvarı, Beyaz Lale Sokak ve Dumlupınar Sokak her iki yönde trafiğe kapatılacak.

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        Ulaşım ve Trafik Komisyonu kararı doğrultusunda araç trafiği, Dr. Remzi Kazancıgil Caddesi, Rauf Orbay Caddesi ve Kilitbahir Sokak'tan, yaya sirkülasyonu ise köprü yanına inşa edilecek geçici rampa üzerinden sağlanacak.

        Yapısal ömrünü tamamlamış köprü kaldırılarak yerine 60 metre uzunlukta, 30 metre genişlikte, 3 açıklıklı yeni köprü inşa edilecek çalışmaların, 180 gün sürmesi planlanıyor.

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        #istanbul haberleri
        #Bakırköy
        #D100 karayolu
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