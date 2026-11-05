Başkan Kınay'a Avrupa Konseyi'nde görev

İzmir'in Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, 27-29 Ekim 2026 tarihlerinde Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin 51. Genel Kurulu'na Türkiye Ulusal Heyeti üyesi olarak katıldı. 46 üye ülkenin temsilcilerini buluşturan kongrede Kınay, İzleme Komitesi 5. Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

ANKA'nın haberine göre, kongrenin temel komitelerinden biri olan İzleme Komitesi, üye ülkelerde yerel ve bölgesel demokrasinin işleyişini ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nın uygulanmasını izleyen çalışmalar yürütüyor. Kınay'ın bu görevi üstlenmesi, bir Türk kadın belediye başkanının Avrupa Konseyi bünyesindeki yönetim çalışmalarında yer alması açısından dikkati çeken bir gelişme oldu.

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STRAZBURG ZİRVESİ'NİN GÜNDEMİ

Genel kurulda demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, şeffaflık, hesap verebilirlik ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi konuları ele alındı. İklim krizi, çevre hakkı, afetlere karşı kentlerin dayanıklılığı, yerel yönetimlerin finansmanı ve vatandaşların karar alma süreçlerine katılımı da toplantının önemli gündem başlıkları arasında yer aldı.

Ayrıca Türkiye Ulusal Heyeti üyeleri, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset ile bir araya gelerek Türkiye'nin Kongre çalışmalarındaki yerini ve yerel yönetimler arasındaki uluslararası iş birliklerini değerlendirdi.

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Kınay'ın üstlendiği yeni görev, Karabağlar Belediyesi'nin uluslararası çalışmalarına da yeni bir boyut kazandırıyor. Belediye; Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi (Covenant of Mayors), Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP), Yerel Eşitlik Eylem Planı ve sağlıklı kentler yaklaşımı doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Kınay, 3 Kasım 2026 tarihli Belediye Meclisi toplantısında Strazburg'daki temaslarını ve yeni görevini meclis üyeleriyle paylaşarak, Karabağlar'ı, İzmir'i ve Türkiye'yi temsil etmeye ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalara katkı sunmaya devam edeceğini ifade etti.