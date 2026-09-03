Epilepsi nöbeti ölümle bitti!
Batman'ın Kozluk ilçesinde, epilepsi nöbeti geçirdiği iddia edilen 16 yaşındaki R.E., 8'inci kattan düştü. Ağır yaralanan R.E., sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Giriş: 03 Eylül 2026 - 11:38 Güncelleme:
Batman'da edinilen bilgilere göre olay, Kozluk ilçesinde meydana geldi. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen R.E. (16), iddiaya göre nöbet geçirdiği sırada dengesini kaybederek 8’inci kattan düştü.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan R.E., sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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