Batman'da edinilen bilgilere göre olay, Kozluk ilçesinde meydana geldi. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen R.E. (16), iddiaya göre nöbet geçirdiği sırada dengesini kaybederek 8’inci kattan düştü.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan R.E., sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.