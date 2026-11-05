Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Bolu'nun Gerede ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı

        Bolu'nun Gerede ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı

        Bolu'nun Gerede ilçesinde gün boyunca etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun yağışla birlikte yeşil alanlar ve ağaçlar beyaz örtüyle kaplanmaya başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 22:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Gerede'de kar yağışı etkili oldu

        Bolu'nun Gerede ilçesinde gün boyunca devam eden sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun şekilde etkili olan kar yağışıyla birlikte ilçedeki yeşil alanlar ve ağaçların üzerleri beyazlamaya başladı.

        YAĞIŞ GECE BOYUNCA SÜRECEK

        Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışının ilçede gece boyunca devam etmesi bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İtfaiye ekiplerinin kurtarmaya çalıştığı kedi, 4'üncü kattan atladı

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde 4'üncü kattaki dairenin penceresinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri kurtarmaya çalışırken aşağı atladı. Kedi açılan örtünün üzerine düşerken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.(DHA)

        #Bolu
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fatma Betül Sayan Kaya'ya tutuklama talebi
        Fatma Betül Sayan Kaya'ya tutuklama talebi
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Afyonkarahisar'da bir şüpheli 8 kişiyi vurdu
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Trabzonspor Freiburg'a kayıp!
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        Şimşek'ten emekli ve fon açıklaması
        Denizolgun'un ölümünde Adli Tıp raporu netleşti
        Denizolgun'un ölümünde Adli Tıp raporu netleşti
        Merve Veziroğlu'nu 58 kez bıçaklayan eşi hakkında karar çıktı!
        Merve Veziroğlu'nu 58 kez bıçaklayan eşi hakkında karar çıktı!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon açıklaması
        12 yaşındaki Melek'in akılalmaz ölümü! Dayı ve yenge tutuklandı
        12 yaşındaki Melek'in akılalmaz ölümü! Dayı ve yenge tutuklandı
        Bakan Şimşek: Emekliler için bütçede alan oluşturduk
        Bakan Şimşek: Emekliler için bütçede alan oluşturduk
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        "Elektrikli araçlarda 10 yıl içinde çok farklı bir tablo çıkabilir"
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"
        "Vance'in açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı"
        Gabriel Sara için geliyorlar
        Gabriel Sara için geliyorlar
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!
        Bungalov evde kadın cinayeti! Sevgilisine kurşun yağdırdı!
        "Dirk Kuyt bunu gerçekleştirdi"
        "Dirk Kuyt bunu gerçekleştirdi"
        Bebeğe şiddet uygulayan cani hemşirenin cezası açıklandı
        Bebeğe şiddet uygulayan cani hemşirenin cezası açıklandı
        'Sevdan Bir Ateş' en çok izlenen dizi oldu
        'Sevdan Bir Ateş' en çok izlenen dizi oldu
        Palamut bolluğu yeniden başladı
        Palamut bolluğu yeniden başladı