Bolu'nun Gerede ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı
Bolu'nun Gerede ilçesinde gün boyunca etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun yağışla birlikte yeşil alanlar ve ağaçlar beyaz örtüyle kaplanmaya başladı
Giriş: 05 Kasım 2026 - 22:26 Güncelleme:
Bolu'nun Gerede ilçesinde gün boyunca devam eden sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun şekilde etkili olan kar yağışıyla birlikte ilçedeki yeşil alanlar ve ağaçların üzerleri beyazlamaya başladı.
YAĞIŞ GECE BOYUNCA SÜRECEK
Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışının ilçede gece boyunca devam etmesi bekleniyor.
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