Bursa'da 3 araç kazaya karıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Bursa Orhangazi'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı
Giriş: 09 Eylül 2026 - 00:42 Güncelleme:
Bursa'da Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Orhangazi Tüneli çıkışında, İstanbul istikametine seyreden 16 NAB 67 plakalı TIR, aynı yönde seyreden 59 ANE 793 plakalı TIR'a, ardından da 34 HHB 652 plakalı hafif ticari araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 7 KİŞİ YARALANDI
AA'nın haberine göre sağlık ekipleri, 16 NAB 67 plakalı TIR'ın sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun İstanbul istikameti bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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