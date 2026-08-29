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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da motosiklet devrildi, sürücü öldü

        Bursa'da motosiklet devrildi, sürücü öldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 06:16 Güncelleme:
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        Bursa'da motosiklet devrildi, sürücü öldü

        D-200 kara yolunda Taner Talha Kırca (20) yönetimindeki 16 CAL 844 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı.

        Savrulan motosiklet refüjü aşıp karşı yöne geçtikten sonra devrildi. Devrilen motosikletten düşen Kırca ağır yaralandı.

        Kırca'yı motosikletiyle takip eden arkadaşının ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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        #Bursa
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