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        Haberler Gündem Güncel Çanakkale'de mavi denizanası yoğunluğu

        Çanakkale'de mavi denizanası yoğunluğu

        Çanakkale Boğazı'nda yapılan dalışta dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Buna göre boğazı istila eden mavi deniz anaları kameralara yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 10:25 Güncelleme:
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        Çanakkale'de mavi denizanası yoğunluğu

        Çanakkale'de 21 yıldır profesyonel olarak sportif amaçlı dalış yapan Çetin Ege Doğan yanında bir arkadaşı ile önceki gün tekne turuna çıktı.

        İHA'nın haberine göre Çanakkale Boğazı'nda Şehitler Abidesi ile Soğandere mevkileri arasında seyir halinde olan arkadaşlar çok sayıda mavi denizanasını fark etti.

        Doğan ve arkadaşı çok sayıda mavi denizanasını su altı kamerasıyla görüntüledi. O anlar kameralara yansıdı.

        Balıkçıların kameralarına yansıyan mavi denizanası görüntüleri ise vatandaşlarda tedirginliğe yol açıyor.

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        #haberler
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